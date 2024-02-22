Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

Минтранс подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики будут обязаны передавать в единую базу не только данные паспорта и билета пассажира, но и данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.
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