Китай приветствует достижение соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС -- МИД КНР

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Комментируя заявление палестинского движения ХАМАС на тему достигнутого им соглашения с Израилем о четырехдневном прекращении огня, официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила, что Китай приветствует достижение соглашения о временном прекращении огня и надеется, что оно поможет смягчить гуманитарный кризис, будет способствовать деэскалации конфликта и ослаблению напряженности.