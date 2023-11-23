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Китай

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Китай приветствует достижение соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС -- МИД КНР

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Комментируя заявление палестинского движения ХАМАС на тему достигнутого им соглашения с Израилем о четырехдневном прекращении огня, официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила, что Китай приветствует достижение соглашения о временном прекращении огня и надеется, что оно поможет смягчить гуманитарный кризис, будет способствовать деэскалации конфликта и ослаблению напряженности.

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