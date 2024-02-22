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Закон, порядок, государство

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В Вологодской области в рамках акции «Неделя мужества» полицейские провели День открытых дверей в Центре кинологической службы

В Вологодской области в рамках акции «Неделя мужества» полицейские провели День открытых дверей в Центре кинологической службы

Сотрудники УМВД России по Вологодской области и УМВД России по г. Вологде в рамках проекта «Неделя мужества» провели для школьников День открытых дверей в Центре кинологической службы.

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