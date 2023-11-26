Депутат Вадефуль: армия Германии сможет выдержать всего два дня боев

Бундесвер (армия Германии) в своем текущем состоянии сможет выдержать всего два дня боев. Об этом заявил замглавы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге (немецкий парламент), эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль.