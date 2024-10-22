Прогноз погоды в Крыму на 22 октября

Прогноз погоды в Крыму на 22 октябряВ Симферополе +15 и малооблачноВ Севастополе +16 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +15 и малооблачноВ Джанкое +16 и малооблачноВ Ялте +16 и малооблачноВ Алуште +16 и облачно с прояснениямиВ Керчи +14 и облачно с прояснениямиВ.