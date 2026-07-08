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Царьград

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Иранская ПВО перехватила и уничтожила вражеский беспилотник

Иранская ПВО перехватила и уничтожила вражеский беспилотник

Иранская ПВО нейтрализовала вражеский беспилотник на юге страны, сообщает агентство Mehr. Дональд Трамп заявил о прекращении режима огня с Ираном, подтверждено возобновление ударов по территории Ирана Центральным командованием ВС США.

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