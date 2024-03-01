Известный певец из Новосибирска Митя Фомин показал свой загородный дом

Экс-солист группы Hi-Fi впервые пригласил журналиста на экскурсию в свой загородный дом.Уроженец Новосибирска и популярный певец Митя Фомин показал загородный дом, в котором живёт последние несколько лет.
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