Мировое обозрение

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Дефицит топлива вызвал перебои с водоснабжением некоторых районов Ливана

Бейрут, 25 августа. Две ливанских компании, снабжающих водой север страны и район Бейрута, заявили о серьезных проблемах в работе из-за нехватки дизельного горючего для функционирования насосов и скважин.

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