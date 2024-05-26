Наступление в Харьковской области: домыслы и действительность Наступление на Харьковщине, которое началось 10 мая, практически сразу разрослось огромным количеством домыслов и слухов, причём как с нашей стороны, так и с украинской.
Наступление в Харьковской области: домыслы и действительность
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
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13 час.
Виктор Фоменко
Если исходить из того, что для взятия крупных городов необходимо слишком много ресурсов, и максимум на что мы способны только на взятие шахтёрских посёлков, то не надо было вообще эту войну начинать. А это именно война, а никакая не спецоперация. Что касается санитарной зоны на границе с Белгородской областью, то без взятия Харькова никакой санитарной зоны не будет, ибо они из Харькова спокойно будут обстреливать Белгород и область и дальше. Только полная и безоговорочная капитуляция Украины гарантирует нам спокойную жизнь. Но как оказывается ресурсов у нас нет, и Путин готов к мирным переговорам. Видимо он забыл, чем заканчиваются соглашения с украинскими бандитами и их западными покровителями.
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13 час.
Юрий Ильинов
Да, непросто. Однако, это не шахматная партия и в рукаве могут скрываться пара тузов. Меня восхитила операция по расчерчиванию Балтийского моря. Обозреватели пишут, что это вполне реально, проведено Белоусовым и без военных действий. Вот так надо!
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10 час.
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