Наступление в Харьковской области: домыслы и действительность

Виктор Фоменко

Если исходить из того, что для взятия крупных городов необходимо слишком много ресурсов, и максимум на что мы способны только на взятие шахтёрских посёлков, то не надо было вообще эту войну начинать. А это именно война, а никакая не спецоперация. Что касается санитарной зоны на границе с Белгородской областью, то без взятия Харькова никакой санитарной зоны не будет, ибо они из Харькова спокойно будут обстреливать Белгород и область и дальше. Только полная и безоговорочная капитуляция Украины гарантирует нам спокойную жизнь. Но как оказывается ресурсов у нас нет, и Путин готов к мирным переговорам. Видимо он забыл, чем заканчиваются соглашения с украинскими бандитами и их западными покровителями.