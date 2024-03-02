Тоник с салициловой кислотой: применение, отзывы. Салициловый лосьон StopProblem

Когда дорогостоящие косметологические процедуры – пилинги и чистки – не приносят результата либо оказывают кратковременный эффект в лечении прыщей, значит, необходимо искать другие методы борьбы с воспалительными очагами.
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