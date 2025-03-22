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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Барнс: «Реал» – фаворит ЛЧ. У «ПСЖ» мало опыта, у «Барсы» неопытная молодежь, «Бавария» не поражает»

– Кто ваш фаворит в Лиге чемпионов? – Сейчас «ПСЖ» по сравнению с тем временем, когда у них были Неймар, Мбаппе и Месси, кажется гораздо более сбалансированным.

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