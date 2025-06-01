Карьерные самосвалы из Подмосковья начинают генеральное сражение за рынок

Машиностроительный завод «Тонар» представил на своей площадке в деревне Губино Московской области новый продукт — жесткорамный карьерный самосвал грузоподъемностью 55 тонн с колесной формулой 6 × 4, предназначенный для работы на угольных разрезах, стройках, в карьерах.