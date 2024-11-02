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Царьград

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В Великобритании тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы

В Великобритании тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы

В сентябре более 1,7 тысячи осужденных вышли на свободу.В Великобритании большое количество досрочно освобожденных заключенных снова совершили правонарушения и были арестованы.

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