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Царьград

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Наступление на Сумы: город уже виден, врагу нечего противопоставить "оптоволокну"

Наступление на Сумы: город уже виден, врагу нечего противопоставить "оптоволокну"

Город просматривается с разведдронов, враг жалуется на нехватку сил.В каналах русских военкоров появились снимки города Сумы, сделанные с разведывательных дронов.

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