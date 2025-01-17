Apple выводит приложение Store на индийский рынок

В пятницу компания Apple запустила специальное приложение Apple Store в Индии, расширив свое розничное присутствие в самой густонаселенной стране мира, где производитель iPhone стремится воспользоваться растущим потребительским спросом.
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