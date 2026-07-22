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Русская весна

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Массированные удары по складам ГСМ и батареям «Нептун»: подробности ночных атак на объекты ВСУ

Массированные удары по складам ГСМ и батареям «Нептун»: подробности ночных атак на объекты ВСУ

В течение 21 июля и в ночь на 22 июля Вооружённые силы России продолжили нанесение групповых ударов по объектам портовой, транспортной, топливной и военной инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении группировок ВСУ.

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