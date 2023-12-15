«Любил и буду любить вас», — Тэхен дал шанс на прощение Чонгуку и Дженни и отправил им письмо

Анонимный источник из воинской части Тэхена (Taehyung) опубликовал новость о том, что парень очень хотел отправить обращение к Чонгуку (Jungkook) и Дженни (Jennie) из Blackpink, однако, потом передумал и забрал его назад.
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