К просмотру обязательно: Реальное устройство Америки и мирового закулисья Deep State

Стрим-интервью с человеком, военным специалистом по ядерным взрывам Дмитрием Халезовым, арестованным и отсидевшим около года в банкогской тюрьме по делу связанному с терактом 9/11 2001.
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