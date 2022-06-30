Учителя из Петербурга запустили подкаст, в котором будут отвечать на актуальные вопросы школьников и студентов

Участники I Всероссийского форума классных руководителей – Альфред Гринмирис и Екатерина Кочнёва – совместно с молодёжным пространством ПРОСТО запустили видео-подкаст "Новая школа", в котором разбирают актуальные для студентов и школьников вопросы.
Участники I Всероссийского форума классных руководителей – Альфред Гринмирис и Екатерина Кочнёва – совместно с молодёжным пространством ПРОСТО запустили видео-подкаст "Новая школа", в котором разбирают актуальные для студентов и школьников вопросы.
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