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Живая Кубань

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Что происходит с сервисами «Яндекса» 12 октября на фоне атак Украины на дата-центры?

Что происходит с сервисами «Яндекса» 12 октября на фоне атак Украины на дата-центры?

Что происходит с сервисами «Яндекса» 12 октября на фоне атак Украины на дата-центры?Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после сбоя.

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