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Исследование показало важность физической активности для здорового старения

Исследование показало важность физической активности для здорового старения

Может ли физическая активность продлить продолжительность жизни пожилых людей? Обзорная статья, опубликованная в журнале CMAJ, обобщает значительные доказательства, подтверждающие важную роль физической активности в предотвращении или уменьшении последствий заболеваний.

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