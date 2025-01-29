Исследование показало важность физической активности для здорового старения

Может ли физическая активность продлить продолжительность жизни пожилых людей? Обзорная статья, опубликованная в журнале CMAJ, обобщает значительные доказательства, подтверждающие важную роль физической активности в предотвращении или уменьшении последствий заболеваний.
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