Обычно при изучении нового языка люди пытаются воспринимать его через призму звуков родной речи. Чем сильнее фонетика и произношение иностранного языка отличаются от родного, тем сложнее, как правило, дается его освоение.
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