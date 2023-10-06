Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

Нужно ли учитывать политические взгляды деятелей науки при найме на работу в государственные вузы? Вера Жердева На фото: здание учебного корпуса НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики).

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Наконец-то этот гадюшник из России уберётся. А учитывая какие там неучи преподавали (люди, типа Альбац), так это ещё и убережёт наших детей от некачественного образования.
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6 час.
Ольга Шкадинова
... Ну так верните во все ВУЗы &quot;первый отдел&quot;... Что мешает?
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
и почему эти люди преподают чему они научат. их место в тюрьме.там их научат как любить то где живут и что такое родина. если она что то значит для их. предателю не место среди людей ведь хорошего ничего не будет.раз предал значит и второй раз предаст.
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6 час.

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