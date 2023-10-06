Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

Наконец-то этот гадюшник из России уберётся. А учитывая какие там неучи преподавали (люди, типа Альбац), так это ещё и убережёт наших детей от некачественного образования.

САША ЛЕПАЕВ

и почему эти люди преподают чему они научат. их место в тюрьме.там их научат как любить то где живут и что такое родина. если она что то значит для их. предателю не место среди людей ведь хорошего ничего не будет.раз предал значит и второй раз предаст.