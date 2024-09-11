Могут ли смартфоны вызывать рак мозга: что говорят исследования?

Влад Владимиров

Читая подобное, мне сразу пришла на ум одна фраза известного всем нашим людям идиота, который когда то верещал с экранов, утверждая что "как всем нам трудно стало жить"... Быть может здесь это и повлияло на то, что его самого так сильно "обидела природа"... Уж очень данный ин.агент вдруг резко стал там так неистово тупить...😀