Могут ли смартфоны вызывать рак мозга: что говорят исследования? Ольга ВайленкоМобильные телефоны и их влияние на здоровье человека стали предметом широких научных дискуссий уже несколько десятилетий.
Могут ли смартфоны вызывать рак мозга: что говорят исследования?
Комментарии
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Влад Владимиров
Читая подобное, мне сразу пришла на ум одна фраза известного всем нашим людям идиота, который когда то верещал с экранов, утверждая что "как всем нам трудно стало жить"... Быть может здесь это и повлияло на то, что его самого так сильно "обидела природа"... Уж очень данный ин.агент вдруг резко стал там так неистово тупить...😀
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