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США "простили" Украине 200 млрд долларов: Заберут своё ископаемыми

США "простили" Украине 200 млрд долларов: Заберут своё ископаемыми

США скосили Украине долг на 200 млрд долларов на фоне переговоров по полезным ископаемым.Америка решила разделить долг Украины за военную помощь на три: вместо 300 млрд долларов теперь администрация Трампа оценивает его в 100 млрд долларов.

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