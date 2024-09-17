Flink, стартап быстрой коммерции, привлек еще $150 млн при оценке чуть менее $1 млрд

Flink, берлинский стартап в сфере быстрой коммерции, ставший объектом поглощения сначала Gorillas, затем Getir, Amazon и Gopuff, сегодня сделал шаг, который объясняет, как он планирует двигаться дальше самостоятельно.
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