Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, завершив открытую часть переговоров в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине, продолжили переговоры в узком составе, после чего состоится общение лидеров с глазу на глаз.
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