По сети гуляют детские фотографии Инстасамки и её мужа/продюсера Олега. В интервью Олег признавался, что его родители были очень обеспеченными людьми.
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По сети гуляют детские фотографии Инстасамки и её мужа/продюсера Олега. В интервью Олег признавался, что его родители были очень обеспеченными людьми.