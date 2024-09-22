Запад готовится раскачать ситуацию в Приднестровье и Молдове

Над солнечным и мирным Приднестровьем вновь могут начать собираться военно-политические тучи. В конце октября в Молдове должны пройти очередные президентские выборы, причем вместе с референдумом о вступлении страны в ЕС.
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