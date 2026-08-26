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Царьград

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ПВО и мобильные группы сбили 16 беспилотников ВСУ на Тамбовщине

ПВО и мобильные группы сбили 16 беспилотников ВСУ на Тамбовщине

В ночь на 26 августа Котовск подвергся атаке ВСУ. Губернатор Евгений Первышов сообщил об успешной работе сил ПВО и мобильных групп БАРС-Тамбов, которые уничтожили 16 вражеских беспилотников, предотвращая террористические действия киевского режима.

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