В ночь на 26 августа Котовск подвергся атаке ВСУ. Губернатор Евгений Первышов сообщил об успешной работе сил ПВО и мобильных групп БАРС-Тамбов, которые уничтожили 16 вражеских беспилотников, предотвращая террористические действия киевского режима.
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