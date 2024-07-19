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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25: синие и белые футболки с красной рекламой «Магнита»

Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25: синие и белые футболки с красной рекламой «Магнита»

Новичок Мир РПЛ показал футболки синего и белого цветов со спонсорской рекламой «Магнита» в виде красной полосы.

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