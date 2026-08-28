Останина предложила расширить полномочия полиции и субсидировать кризисные центры

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) направила Михаилу Мишустину, председателю Правительства, пакет предложений по защите людей, пострадавших от семейно-бытового насилия.
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