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ДумаТВ

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Останина предложила расширить полномочия полиции и субсидировать кризисные центры

Останина предложила расширить полномочия полиции и субсидировать кризисные центры

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) направила Михаилу Мишустину, председателю Правительства, пакет предложений по защите людей, пострадавших от семейно-бытового насилия.

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