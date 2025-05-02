«Меняется ли человеческий мозг со временем? У средневекового рыцаря и у тех, кто жил в пещерах, он был меньше, так как не нужно было решать сложные задачи дня сегодняшнего?» С этого вопроса начался мой разговор с психотерапевтом Натальей Бехтеревой, праправнучкой Владимира Бехтерева, внучкой Натальи Бехтеревой, дочерью Святослава Медведева.