"Ошибки надо не признавать", - бежавшие российские олигархи признали, что зря инвестировали в Запад

Politiki.net Как у нас принято говорить: "лучше поздно, чем никогда" - экс российские олигархи Авен и Фридман заявили, что считают ошибочными свои вложения в западные страны.
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