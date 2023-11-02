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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Ошибки надо не признавать", - бежавшие российские олигархи признали, что зря инвестировали в Запад

"Ошибки надо не признавать", - бежавшие российские олигархи признали, что зря инвестировали в Запад

Politiki.net Как у нас принято говорить: "лучше поздно, чем никогда" - экс российские олигархи Авен и Фридман заявили, что считают ошибочными свои вложения в западные страны.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Ну, что настреляли - то и свежевать...  Путин ещё до пандемии предупреждал их всех поимённо о таком исходе. Не поверили. Наверное и Моисею пришлось 40 лет убеждать их предков, что в конце концов они больше не рабы - до третьего поколения...
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23 час.
Олег Тимофеев
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
👎
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19 час.

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