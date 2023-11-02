"Ошибки надо не признавать", - бежавшие российские олигархи признали, что зря инвестировали в Запад

ДБ

Дмитрий Боев

Ну, что настреляли - то и свежевать... Путин ещё до пандемии предупреждал их всех поимённо о таком исходе. Не поверили. Наверное и Моисею пришлось 40 лет убеждать их предков, что в конце концов они больше не рабы - до третьего поколения...