Политик ФРГ Нимайер: Меркель говорила о газе из РФ, проверяя реакцию общества

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, ранее говорившая о выгоде для Берлина поставок газа из России, таким способом могла проверить общественное мнение жителей страны по вопросу потенциального возобновления поставок.
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