57-летняя Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt Magazine. 57-летняя манекенщица предстала перед камерой фотографа Грега Свейлса в прозрачном платье с пышной юбкой бренда Tory Burch.
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