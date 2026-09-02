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Регионы России

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Газопровод «Сила Сибири-2» переименован в «Сила Байкала» и готовится к строительству

Газопровод «Сила Сибири-2» переименован в «Сила Байкала» и готовится к строительству

Министр энергетики России Сергей Цивилёв объявил на Восточном экономическом форуме о переименовании проекта газопровода «Сила Сибири-2» в «Сила Байкала» и сообщил, что он находится на завершающем этапе подготовки к строительству.

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