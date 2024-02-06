Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный бережет боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов» и не посылает их на передовую, так как сам разделяет неонацистскую идеологию.