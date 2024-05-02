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"Объявил войну": беспрецедентное решение Байдена напугало США

"Объявил войну": беспрецедентное решение Байдена напугало США

TASS/EPA/BONNIE CASH Подписав закон "О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины" (REPO), президент Джо Байден объявил экономическую войну с Россией.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;................на этом фоне в Германии, Франции и Европейском ЦБ опасаются негативного влияния конфискации на стабильность мировой финансовой системы и на статус евро как резервной валюты.&quot; ......................... всего лишь ОПАСАЮТСЯ? Это будет полный конец всей банковской системе мира!!! И США начнут пованивать трупным запахом самые первые, а на улицах полетят &quot;банкиры-попрыгунчики&quot;.............
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