"Объявил войну": беспрецедентное решение Байдена напугало США

ДГ

Дмитрий Гурин

"................на этом фоне в Германии, Франции и Европейском ЦБ опасаются негативного влияния конфискации на стабильность мировой финансовой системы и на статус евро как резервной валюты." ......................... всего лишь ОПАСАЮТСЯ? Это будет полный конец всей банковской системе мира!!! И США начнут пованивать трупным запахом самые первые, а на улицах полетят "банкиры-попрыгунчики".............