TASS/EPA/BONNIE CASH Подписав закон "О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины" (REPO), президент Джо Байден объявил экономическую войну с Россией.
"Объявил войну": беспрецедентное решение Байдена напугало США
Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
"................на этом фоне в Германии, Франции и Европейском ЦБ опасаются негативного влияния конфискации на стабильность мировой финансовой системы и на статус евро как резервной валюты." ......................... всего лишь ОПАСАЮТСЯ? Это будет полный конец всей банковской системе мира!!! И США начнут пованивать трупным запахом самые первые, а на улицах полетят "банкиры-попрыгунчики".............
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