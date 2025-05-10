Герою России Ивану Додосову подарили квартиру в Куюках

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Люцией Сиразеевой В рамках Года защитника Отечества Герою Российской Федерации подполковнику Ивану Додосову была вручена однокомнатная квартира в жилом комплексе «Куюки».
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