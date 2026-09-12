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Организатор ограбления Доннаруммы получил 9 лет тюрьмы

Организатор ограбления Доннаруммы получил 9 лет тюрьмы

Ильяс Хербуш, организатор ограбления бывшего вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы и его спутницы Алессии Элефанте, приговорен судом Парижа к девяти годам лишения свободы, сообщает Le Parisien.

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