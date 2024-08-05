"Кто убил Пригожина?": Артемий Лебедев назвал фамилию и заговорил про генералитет и олигархов

М Мария Один бандит, другие воры. Вот и разберись, кто из них прав. Не поделили барыши. Ужас один. Сволочи. Не поделили поставки еды для солдат, истекающих кровью.

Алексей Попов Кто ответит за смерть Пригожина и его соратников? так надо ставить вопрос!