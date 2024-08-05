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"Кто убил Пригожина?": Артемий Лебедев назвал фамилию и заговорил про генералитет и олигархов

"Кто убил Пригожина?": Артемий Лебедев назвал фамилию и заговорил про генералитет и олигархов

Коллаж Царьграда Известный своими скандальными заявлениями дизайнер Артемий Лебедев в очередной раз подтвердил этот статус, когда ответил на прямой вопрос иноагента Юрия Дудя* "Кто убил Пригожина?".

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Комментарии
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М
Мария
Один бандит, другие воры. Вот и разберись, кто из них прав. Не поделили барыши. Ужас один. Сволочи. Не поделили поставки еды для солдат, истекающих кровью.
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2 час.
Алексей Попов
Кто ответит за смерть Пригожина и его соратников? так надо ставить вопрос!
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1 час.
Nikolia Vovchenko
Можно и раньше,стоит только понять кому именно нужно было провоцировать на &quot;марш&quot;
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1 час.

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