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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Летающими электромобилями XPeng можно будет управлять без особых разрешений, ...

Летающими электромобилями XPeng можно будет управлять без особых разрешений, ...

Летающими электромобилями XPeng можно будет управлять без особых разрешений, но только за пределами городовДочерняя компания китайского стартапа XPeng (AeroHT), как известно, параллельно разрабатывает сразу три варианта транспортных средств, дающих возможность перемещаться по воздуху на электротяге.

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