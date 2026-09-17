«Со всеми вытекающими последствиями»: В Москве очертили для НАТО «красную линию» по Украине

Россия не оставила пространства для двусмысленных трактовок. На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский обозначил позицию Москвы предельно жестко: появление военнослужащих стран НАТО на украинской территории в любом формате будет расцениваться как прямое участие альянса в конфликте.