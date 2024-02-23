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Министр обороны ФРГ не ответил, подразумевает ли принятая бундестагом рекомендация передачу Украине ракет Taurus

Министр обороны ФРГ не ответил, подразумевает ли принятая бундестагом рекомендация передачу Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог ответить на заданный депутатами парламента ФРГ вопрос, подразумевает ли одобренная накануне бундестагом рекомендация передачу украинской армии ракет Taurus.

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