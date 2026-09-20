ИИ сам спроектировал чип для ИИ: от задания до рабочего прототипа за две недели

Система Architect Labs прошла путь от технического задания до рабочего прототипа без участия инженеров на этапах проектирования, верификации и программирования Система Architect Labs Platform самостоятельно спроектировала энергоэффективный ИИ-ускоритель Redwood, начиная с текстового технического задания и заканчивая рабочей реализацией на программируемой вентильной матрице (FPGA).
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