ИИ сам спроектировал чип для ИИ: от задания до рабочего прототипа за две недели

Система Architect Labs прошла путь от технического задания до рабочего прототипа без участия инженеров на этапах проектирования, верификации и программирования Система Architect Labs Platform самостоятельно спроектировала энергоэффективный ИИ-ускоритель Redwood, начиная с текстового технического задания и заканчивая рабочей реализацией на программируемой вентильной матрице (FPGA).