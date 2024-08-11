В ТРЁХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ КТО. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ?

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.