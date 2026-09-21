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Мернейт могла править Древним Египтом как царь около 5000 лет назад

Мернейт могла править Древним Египтом как царь около 5000 лет назад

Среди знаменитых женщин-правительниц Древнего Египта — Хатшепсут, Нефертити, Клеопатра. Но первой из всех могла быть Мернейт — женщина, имя которой вырезали на царских печатях пять тысяч лет назад, ещё в период Первой династии.

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