Мернейт могла править Древним Египтом как царь около 5000 лет назад

Среди знаменитых женщин-правительниц Древнего Египта — Хатшепсут, Нефертити, Клеопатра. Но первой из всех могла быть Мернейт — женщина, имя которой вырезали на царских печатях пять тысяч лет назад, ещё в период Первой династии.