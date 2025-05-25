Какой праздник отмечают 25 мая в православии, и почему в этот день нужно обратить внимание на рябину и кувшинки, чтобы не занести беду в дом Ольга Безродняя25 мая православные христиане отмечают память святого Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, известного своим неистовым обличением ересей.