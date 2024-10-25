21-летний водитель тонированной "Лады" устроил ДТП на калужской дороге

В четверг в Калужской области произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, 24 октября октября в 14 часов 45 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Володарского и Юбилейная в Мещовске 21-летний водитель машины ВАЗ 211440 выезжал со второстепенной дороги на главную.
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